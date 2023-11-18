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تعتيم 'إسرائيلي' حول الشفاء، فماذا يحصل الان داخل المستشفى؟+فيديو

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

يفرض كيان الاحتلال الاسرائيلي تعتيما اعلاميا على جرائمه التي يرتكبها داخل المستشفيات وخاصة في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة المحروم من الاتصالات والوقود والكهرباء ويعاني كادره الطبي من حصار قوات الاحتلال ويهدد الموت في كل لحظة المرضى والمصابين.

العالم - مراسلون

جريمة بكامل اركانها تلك التي يرتكبها كيان الاحتلال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، قتل وحصار ونيران واقتحامات، أما الان حالة من التعتيم يفرضها الاحتلال حول جرائمه داخل المشفى لا اتصالات ووقود، وطواقم طبية محاصرة ومرضى يهددهم الموت من كل جانب.

مجمع الشفاء الطبي حول مجمع طبي حكومي يحتوي على مجموعة من الأقسام التخصصية، وهذه الأقسام، قسم الجراحة، غسيل الكلى وقسم العيادات الخارجية، النساء والتوليد، والاستقبال والطوارئ والباطنة، بالاضافة إلى أقسام مثل بنك الدم وغيره من الأقسام.

يعمل في هذا المستشفى 25 بالمئة من العاملين في مستشفيات قطاع غزة، بات هذا المستشفى ممتلئ وقدرة الإستيعابية هي 500 إلى 700، عانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نفص الوقود وانعدام الكهرباء وكثرة الجرحى وتوافد أعداد كبيرة من المصابين إضافة إلى الإرهاق الذي طال الكادر الطبي نتيجة العمل المتواصل.

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