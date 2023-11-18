السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مشاهد إسقاط حزب الله لمسيّرة "إسرائيلية" خرقت أجواء لبنان

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد لإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية فجر اليوم السبت.

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.

وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".

وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

روابط ذات صلة

بالفيديو والصور: مجازر دامية ودبابات الإحتلال تدخل مستشفى الشفاء.. والمقاومة ترد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف