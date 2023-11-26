الأسيرة المحررة إسراء جعابيص للعالم: أزور ابني بعد 19 شهرا من منع الاحتلال+ فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية بمنزلها بعد الإفراج عنها قالت إسراء جعابيص إنها تزور ابنها: بعد سنة وسبعة شهور.. كان ممنوع أن يزورني لأنه لم يكن مسجلا بهويتي، وهم ليسوا معترفين أنه ابني.. كنت كثيرا أسعى للحصول على هوية.. وفي الآخر بسبب القضية منع أن يأخذ رقم الهوية.

وأضافت: "أنا مبسوطة كثيرا.. أراه رجلا كبيرا.. أغار عليه.. أول زيارة زارني بشوارب وتفاجأت به.. وآخر زيارة حين زارني كان جبينه قد صار عريضاً حيث كان يأخذ ملامحي."

وأوضحت أنه الاحتلال لم يبلغ بتاتا أي أسير أو أسيرة تبليغاً رسمياً، وفي آخر لحظة صباحا نادوا عليها والزميلة السجينة عائشة يوسف عبد الله الأفغاني، وقالت: شعرنا أنه قمع أو تفتيش.. وخايفين على الراديو الأخير حيث سحبوا كل الراديوهات وكان آخر راديو وسحبوه.

وقالت: كانت عندي تدخيلة ملابس جديدة، وكانت الكثير من الأسيرات لهن تدخيلات جديدة.. لم نتهنّى بها، والتدخيلة من الملابس تمت مصادرتها.

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