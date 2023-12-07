العالم – خاص بالعالم

منظمتا العفو الدولية وهيومين رايتس ووتش رجحتا بأن الضربات الإسرائيلية التي قتلت صحفيا في وكالة رويترز للانباء وأصابت 6 صحافيين آخرين جنوب لبنان في الـ13من الشهر الماضي، كانت هجوما مباشرا على مدنيين ويجب التحقيق فيها باعتباره جريمة حرب.

وخلص تحقيق المنظمتين إلى أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مصدرها الكيان الاسرائيلي تسببت بالحادث.

واكدت منظمة العفو الدولية أن المسؤولين عن موت مصور رويترز عصام عبدالله وإصابات6 صحافيين آخرين يجب أن يحاسبوا، ويفترض بأي صحافي الا يستهدف أو يقتل بمجرد أنه يقوم بعمله، وأنه لا يجب ان يسمح"لإسرائيل" أن تقتل أو تهاجم صحافيين من دون محاسبة بحسب المنظمة.



اما وكالة رويترز فقد اجرت هي الاخرى تحقيقا خلص الى ان دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قتلت صحفيها عصام عبدالله وذلك عبر إطلاق قذيفتين في تتابع سريع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ونددت رويترز بالجريمة ودعت كيان الاحتلال إلى التوضيح ومحاسبة المسؤولين، وحاول جيش الاحتلال تبرير جريمته حينها، بالقول بان وحداته العسكرية تعرضت لاطلاق نار من الاراضي اللبنانية، وقامت بالرد وقصف مواقع للاشتباه بحدوث عملية تسلل قبل معرفة إصابة الصحفيين.

بدوره شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن حكومته ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقارير التي تم اعدادها إلى الشكوى المقدمة لمجلس الأمن ومتابعتها، مؤكدا أن الإجرام الإسرائيلي لا حدود له.



العدوان الاسرائيلي على لبنان استهدف ايضا طواقم صحفية بشكل مباشر اكثر من مرة، ما ادى لاستشهاد صحافيين في قناة الميادين هما المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري مع مرافق لهما هو حسين عقيل، وذلك جراء استهدافهما بطائرة مسيرة اثناء تغطيتهما الأحداث عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كذلك استهدف صحافيون تابعون لوسائل اعلام لبنانية، وذلك في خرق واضح للقوانين الدولية، حيث بات الاعلامي الذي يفضح جرائم الاحتلال هدفا لالة االاحتلال التي لا تستثني احدا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...