مصادر عبرية تتحدث عن فشل استخباراتي لجهاز الشاباك بعملية طوفان الاقصى

العالم – خاص بالعالم

كم من معلومة تاخرت فغيرت مصير شعب او غيرت في اركان نظام، هذا بالضبط ما كشفت عنه القناة الثانية عشر الإسرائيلية، والتي اكدت ان معلومة وصفتها بالذهبية وصلت الى جهاز الامن العام الشاباك في الصيف الماضي من مصدر بشري تفيد بان حركة حماس تخطط لعملية كبيرة بعد عيد الغفران.

لكن جهاز الشاباك تعامل مع المعلومة الذهبية بتجاهل واعتبرها تنكية فكان ما كان وتجاهل المعلومة تحول الى فشل استخباراتي كثيرون في تل ابيب سيدفعون ثمنه .



وقال خلدون البرغوثي الخبير بالشان الإسرائيلي:"الفضيحة الجديدة المتعلقة بالاخفاقات المتتابعة والاخفاق الاستخباراتي الذي كشف عن وجود معلومات مسبقة عن امكانية حدوث هجوم حركة حماس في السابع من اكتوبر يضيف الى الاخفاقات الاستخبارية والعسكرية والامنية، لذلك من المتوقع ان يكون ملف التحقيق في هذه القضية كبيرا جدا وسيحاسب عليه الجميع بدءا من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وباقي قادة المنظومة الامنية".



في اثر حرب لبنان 1982 شكلت لجنة كوهين للتحقيق بسير المعارك ، وفي اثر حرب تموز 2006 شكلت لجنة فينوغراد التي حاولت كشف مكامن الخطأ والهزيمة المدوية التي اصابت جيش الاحتلال.

وبما ان السياسيين الإسرائيليين يتحدثون عن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وشكل الحكم الذي سيكون مكان المقاومة افتراضا انهم سينتصرون، الا ان المتعقلين في تل ابيب بداوا يتحدثون عن شكل اللجان التي ستشكل للتحقيق في كم الإخفاقات في اليوم التالي للحرب .



ما كشفته القناة الثانية عشر الإسرائيلية يضاف الى الكثير من الاستفسارات التي يتوجب على الأمنيين الإسرائيليين الاستعداد للإجابة عليها.

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