هل إصبع السبابة لديك أقصر من البنصر؟ أنت مصاب بهذا المرض!

العالم- الصحة

وكشف العلماء عن طريقة سهلة لتحديد الإنسان السيكوباتي في العالم الواقعي، إذا كان إصبع البنصر لديهم أطول من إصبع السبابة.

تشير السيكوباتية إلى الاضطراب في الشخصية الذي يتسم بالاستمرار في السلوك المعادي للمجتمع وضعف التعاطف والندم والأنانية، والسلوكيات غير المقيدة التي لا تتوافق مع السمات العامة للمجتمع بهدف جذب الانتباه بشتى الطرق.

فمن شخصية الجوكر إلى باتريك بيتمان، كان السيكوباثيون محوراً في العديد من الأفلام الشهيرة على مر السنين.

يقول الباحثون من مركز “تشارلز لو موين” للأبحاث في “كيبيك /كندا” إن النتائج تشير إلى أن السيكوباتية قد تكون “جذرية بيولوجياً”.

وكتب الباحثون في دراستهم: “بينما يكون الأفراد ذوو هذه السلوكيات مشكلين اجتماعياً ويتسببون في مشاكل، قد يكون هذا السلوك متجذراً بيولوجياً ويُفهم على أنه استراتيجية لحياة سريعة التطور”.

كشف العلماء عن طريقة سهلة لتحديد الإنسان السيكوباتي

الدراسة، المنشورة في مجلة الأبحاث النفسية، فحصت أيدي 80 مشاركاً – 44 منهم يعانون من تشخيص إكلينيكي لاضطراب استخدام الأمفيتامين، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، أو كلاهما، و36 مشاركاً صحياً كمجموعة سيطرة.

دلالة أن يكون إصبع السبابة أقصر من إصبع البنصر

أخذ الباحثون مسحًا تفصيليًا لأيدي المشاركين اليمنى وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، بما في ذلك اختبار تم تصميمه لاختبار أنواع الشخصية الثلاثية السوداء.

أشارت الدرجات الأعلى في هذه الاختبارات إلى أن لدى المشارك مستويات أعلى من الصفات السيكوباتية والمعادية للمجتمع.

كشفت النتائج عن وجود رابط واضح بين نسبة 2D:4D المنخفضة (إصبع بنصر أطول من إصبع السبابة) والصفات المعادية للمجتمع، فضلاً عن درجات أعلى في اختبارات الشخصية الثلاثية السوداء.

أظهرت دراسات سابقة أن طول الأصابع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والاستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.

يتسبب التستوستيرون الأعلى في نسبة 2D:4D منخفضة، بينما يتسبب التستوستيرون المنخفض في نسبة 2D:4D أعلى.

قال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الورقة البحثية، لموقع أخبار علم النفس PsyPost: “كلما كان لدى المشارك البالغ علامات أكثر للأمراض النفسية، ظهر أن هذا البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من التستوستيرون وتركيزات أقل من الاستروجين خلال فترة ما قبل الولادة من الحياة”.

ومع ذلك، يؤكد براند أيضًا أن نسبة 2D:4D المنخفضة ليست مؤشرًا مؤكدًا على السيكوباتية.

وأضاف: “من المهم فهم أن نسبة طول الأصابع كمؤشر على التعرض المحدد للستيرويدات الجنسية قبل الولادة لا ينبغي أن يُفهم على أنه مصير لا رجعة فيه للشخص”.

ببساطة، يميل الذكور إلى امتلاك أصابع بنصر أطول بسبب مستويات التستوستيرون المتزايدة خلال التطور.

أظهرت النتائج أيضًا أن الرجال يميلون إلى امتلاك نسبة 2D:4D أقل من النساء، بغض النظر عن أي ميول سيكوباتية.

نظرًا للعلاقة مع مستويات التستوستيرون، فإن امتلاك إصبع بنصر أطول من إصبع السبابة ارتبط أيضًا بأداء أفضل في الرياضة لكلا الجنسين.

على سبيل المثال، وجدت دراسة شملت 104 رياضيات أولمبيات أنهن يمتلكن نسب 2D:4D أقل بشكل ملحوظ من أفراد العامة.

تم ربط ذلك أيضًا بدرجات أعلى لقوة القبضة وحتى ارتفاع القفزة الأعلى في لاعبي كرة القدم.