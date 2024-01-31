قيادي في الجهاد الاسلامي يسخر من مشروع اسرائيلي للاستيطان في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال أبوسامر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مشروع قديم يتجدد بشكل دائم لكن السؤال المطروح بشكل واضح وصريح؛ هل يستطيع الكيان الصهيوني تنفيذ هذا المشروع؟ انا اقول بكل بساطة: لا.

وأكد ان الشعب الفلسطيني متجذر بأرضه ويحمل عقيدة بأن كل فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين ولامكان لليهود علی ارض فلسطين بشكل عام.

وسخر من محاولات طرح مشروع توسيع الاستيطان في غزة، قائلاً هناك 42 مستعمرة شمالاً محاذية لجنوب لبنان وقد تم اخلاء 39 مستعمرة من سكانها ونزحوا نحو مناطق الوسط، فهل سيستطيع الكيان الاسرائيلي اعادة المستوطنين الی مستوطنات الشمال التي مازالت تحت حكمه؟

وفيما استبعد عودة المستوطنين الی مستوطنات الشمال، أكد استحالة استقدام مستوطنين جدد الی قطاع غزة التي تبلی فيه المقاومة الفلسطينية بلاء حسناً.

وأكد ان التصريحات الاسرائيلية في مجال الاستيطان في غزة، ليست الا للتسويق المحلي وشد العصب الصهيوني ومحاولة انهاء الانقسام الموجود داخل المجتمع الصهيوني ومحاولة من قبل الحكومة الاسرائيلية لكسب ثقة الجمهور.

هذا و حاول عدد من الصهاينة لاسيما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث في مؤتمر يوم الأحد طرح مشروع لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، وهو ما يرفضه حتی رئيس وزراء الکيان والادارة الاميرکية.