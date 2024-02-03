الاحتلال يقتحم منازل لأسرى ومحررين في مدينة طوباس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة راية عروق تصاعد الحرب والعدوان الإسرائيلي على مدن وقرى و بلدات ومخيمات الضفة الغربية، وأوضحت أنه و منذ مساء الأمس يتواصل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدات وقرى الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال بدأ ببلدة يعبد غرب جنين المحتلة، حيث بالأمس اقتحمت آليات عسكرية مددجة هذه البلدة وفتشت في بعض المنازل وحققت ميدانيا مع أهالي هذه المنازل، كما عاثت خرابا فيها.

وبينت أن آليات الاحتلال الصهيوني اعترضت مركبة كان يستقلها شابين فلسطينيين، نكلوا بهم وضربوهم ضربا مبرحا لعدة ساعات، وألقوا بهم إلى منطقة خالية.. وبعدها تم نقلهم إلى مستشفى ابن سيناء.

وأكدت أن مدينة طوباس التي تشهد منذ 7 من أكتوبر تصعيدات من قبل الجيش الاسرائيلي شهدت اعتقالات متتالية، وكان هناك اقتحاماً ومداهمة لبعض المنازل المواطنين، فتشوا فيها، وعاثوا خرابا فيها، واعتقلوا شابا فلسطينيا.

وأشارت إلى أن هذه المنازل التي تم اقتحامها أغلبها لأسرى في سجون الاحتلال أو أسرى محررين، وذلك بدعوى وجود مطلوبين.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت بآليات مدججة مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وكانت هناك اشتباكات اندلعت بين المقاومة الفلسطينية من فصائل متعددة مع قوات الاحتلال.

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