فيديو خاص: اشتباكات من نقطة صفر وسط غزة

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: ان الدبابات الاسرائيلية تتمركز في محيط انصار والجامعات وعند مفترق الصناعة، وتقصف بعنف شديد وتجبر الناس على النزوح من مناطقهم باتجاه ديرالبلح، مشيرة الى ان قوات الاحتلال تحتجز الرجال وتترك النساء مع الاطفال يواجهن مصيرهن.

وتابعت: ان الاحتلال شن غارات على رفح، وارتكب مجزرتين سقط خلالها اكثر من 22 شهيدا، مشيرة الى ان رفح هي البوابة الوحيدة لدخول المساعدات الى القطاع، والقصف يعني حرمان مليوني مواطن من المساعدات، خاصة ان معظم الغارات تتركز على منطقة الجنينة.

واوضحت مراسلة قناة العالم: وفي دير البلح استهدف الاحتلال بغارة عائلة ابو نصير، سقط فيها شهيدان و 5 جرحى، فيما لايزال 4 من افراد العائلة في عداد المفقودين وعالقين تحت الركام.

واضافت: وفي نفس الوقت المقاومة تعلن استهدافها عدة آليات عسكرية واشتباك من نقطة الصفر مع جنود اسرائيليين في محيط مقر الجوازات وسط غزة والذي يتخذه العدو مقرا عسكريا.

وتابعت مراسلتنا: كما تحدثت كتائب شهداء الاقصى عن استخدام عبوة عاصف في استهداف آلية عسكرية اسرائيلية، فيما اكدت سرايا القدس انها تخوض اشتباكات غرب خانيونس مع قوات الاحتلال.