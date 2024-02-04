48 غارة أميركية بريطانية على اليمن وصنعاء تؤكد مواصلتها دعم أهالي غزة

العالم _ خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع قال في بيان على منصة ايكس ، أنّ طيران العدوان الأميركي البريطاني شنّ 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق متعدّدة في عدّة محافظات يمنية.

وأوضح سريع أنّ غارات العدوان الأميركي البريطاني استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجّة ومحافظة صعدة.

وقال ان 13 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات استهدف محافظة الحديدة، و11 غارة استهدفت محافظة تعز، إضافةً إلى استهداف محافظتي البيضاء وحجّة بـ7 غارات لكل منهما، كما شنّت طائرات العدوان غارة على محافظة صعدة.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية على أنّ هذه الاعتداءات لن تمر دون رد، مجدّداً موقف بلاده بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة و اسناده.

من جانبه اكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي ان اليمن سيقابل التصعيد بالتصعيد، في حين قال حزام الاسد القيادي في حركة انصارالله ان اليمن في حرب مع واشنطن ولندن وتل أبيب وشدد على ان العدوان الاخير لن لن يؤثر على مواقف اليمن المبدئية المساندة لأهل غزة.

بدوره قال القيادي علي القحوم ان العدوان الامريكي البريطاني يعتبر حربا مفتوحة وعلى واشنطن ولندن تحمل الضربات والردود اليمنية.

وقال بيان أمريكي بريطاني مشترك صدر عقب العدوان ان الغارات على اليمن استهدفت 36 موقعا.

بدوره قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان هدف العدوان تعطيل وتقليص قدرات صنعاء في محاولة لمنعها من استهداف السفن الاسرائيلية او المتجهة للمرافئ الاسرائيلية، غير انه بالتزامن مع العدوان اعلنت شركة الامن البحري البريطانية امبري تلقيها بلاغا عن حادث امني بحري ضد سفينة في منطقة باب المندب.