القوات اليمنية تستهدف سفينة أميركية قبالة سواحل اليمن

العالم – خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري مقتضب ان القوات البحرية استهداف السفينة الأميركية ستار أيرس في بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

مشددا ان هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.



العميد سريع شدد ان القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين في غزة.



الى ذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أن عمليات اليمن مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزة، وحذر الاحتلال من أن أيّ تصعيد في رفح أو غزة يعني أن مسار عمليات القوات المسلحة ستتصاعد، وإذا تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي للأهالي فيها، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي.



هذا بينما استهجن مجلس النواب اليمني التخاذل العربي والاسلامي المخزي إزاء عمليات كيان الاحتلال في غزة واعتزام قوات العدو الصهيوني شن عملية عسكرية في مدينة رفح.

ودعا مجلس النواب البرلمانات العربية والاقليمية والدولية وأحرار العالم إلى سرعة التحرك والضغط بكافة الوسائل المتاحة لإنفاذ القانون الدولي وردع كيان الاحتلال الصهيوني من ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتفادي وقوع كارثة انسانية جديدة في رفح تضاف لسجل الكيان الصهيوني الاجرامي.

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