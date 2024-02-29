آخر مستجدات العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني وردود المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن رد المقاومة كان نتيجة الاعتداء الذي حصل ليلة أمس من خلال الغارة الاسرائيلية التي استهدفت احد منازل المدنيين الذي أدى الى استشهاد مواطنين مسنين من بلدة كفر، وهما حسين حمدان وزوجته منار عبادي، حيث استكملت المقاومة عملياتها من خلال سلسلة عمليات قامت بها من تلة الكبرى وجل الاعلام وصولا الى تلة رويسات العام وموقع الرمثا، حيث استهدفت هذه المواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي بالاسلحه الصاروخية المناسبة.

ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ليلة امس كان اكثر عنفا وتصعيدا من خلال قصفه المدفعي الذي كان يطاول اكثر القرى المحاذاية للشريط الحدودي المحتل، لا سيما بلده حولا التي استمر القصف المدفعي عليها من عيار 175 لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة على المنازل واطراف هذه القرية.

ونوه مراسلنا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ اليوم غاراته على بلدة بليدة من خلال الطيران الحربي حيث استهدف فيها منازل غير مأهوله وكانت هنالك غارة من خلال المسيّرات.

وأوضح مراسلنا بوجود نوع من القصف المدفعي الذي كان يطاول العديد من القرى الحدودية في جنوب لبنان وخاصة مناطق العرقوب، لا سيما القرى التي تحاذي رويسات العلم والرمثا وزبدين وهي راشيا الفخار وشبعا الهبرية وكفر حمام وغيرها من القرى المحيطة بالمواقع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...