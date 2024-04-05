بالصورة.. زياد النخالة يشارك في فعاليات يوم القدس العالمي بطهران

العالم - إيران

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نؤكد على وحدة جبهة محور المقاومة ووحدة ساحاتها من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى فلسطين إلى سوريا

وصرح النخالة من طهران: كل جبهات محور المقاومة موحدة اليوم ضد العدو الصهيوني وبهذه الجبهات سوف ننتصر إضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الايرانية وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات صورا للقدس الشريف وشهداء جبهة المقاومة اضافة الى اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .