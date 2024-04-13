فيديو خاص: تطورات مهمة في جنوب لبنان بالتزامن مع عملية الوعد الصادق!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم: كما تعاملت مدفعية المقاومة الاسلامية وصواريخها الدقيقة مع مرابض الاحتلال الذي لم يتوقف قصفها للعديد من القرى والاماكن المفتوحة لاسيما جسر الخردلة جنوب نهر الليطاني والطريق المؤدية الى مرجعيون والخيام وراشيا والحولا ووادي السلوقي.

وتابع ان الاحتلال كان قد شن سلسلة غارات عنيفة استخدم فيها صواريخ ارض-ارض على بعض الاحراش والمناطق في اقليم العرقوب والدلافي ووادي السلوقي بأكثر من 20 صاروخا بدفعة واحدة ومتزامنة.

واعتبر مراسلنا ان هذا التطور يأتي على خلفية التطورات في المنطقة بعد اعلان الجمهورية الاسلامية اطلاق عملية الوعد الصادق ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على مصالح واهداف ايرانية وآخرها القنصلية الايرانية التي استهدفها الاحتلال في دمشق.

واكد ان هذه الساعات تحمل الكثير من التطورات خاصة ان الاحتلال يعيش حالة هلع شديدة نتيجة هذا الهجوم الكبير الذي بدأته ايران وطبيعة تعامل وتفاعل المقاومة الاسلامية مع هذه التطورات خلال الساعات القادمة.

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