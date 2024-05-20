استهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بدير الزور السورية بـ3 صواريخ

العالم-سوريا

وقال المصدر: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط الميادين باتجاه القاعدة (الأميركية بحقل العمر النفطي)، سقط اثنان منها في محيط القاعدة في حين أصاب الثالث منطقة القرية الخضراء داخل القاعدة".

وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة في حين حلق الطيران المروحي الأميركي في أجواء المنطقة بعد الاستهداف".

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية حرب الاحتلال على قطاع غزة.

وغالبًا ما تتبنى المقاومة الاسلامية في العراق مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردًا على العملية العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة.