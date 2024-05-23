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مشاهد من سيطرة مجاهدي سرايا القدس على طائرة صهيونية في رفح

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس مشاهد من سيطرة مجاهديها على طائرة صهيونية بدون طيار من نوع "سكاي لارك" المتطورة في مدينة رفح.

العالم - فلسطين

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