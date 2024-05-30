وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

العالم - إيران

وكانت خارجية البلدين قد ناقشتا في وقت سابق تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق أجرى فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بنظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، ليعبر فيه عن بالغ التعازي وصادق المواساة في استشهاد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، معبراً عن تضامن السعودية مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق، كما جرى، أثناء الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.