السيد الحوثي ينتقد السعودية بسبب القيود المفروضة على الحجاج

العالم _ اليمن

وقال السيد الحوثي في حديث متلفز ان " هناك متاجرة من جانب النظام السعودي بفريضة الحج ولا حق له في ذلك الابتزاز للحجاج".

واضاف السيد الحوثي ان "الجبايات التي يفرضها النظام السعودي بحق الحجاج مجرد ابتزاز واستغلال وكسب محرم ليس بحاجة إليه".

ولفت السيد الحوثي الى ان "نحن في اليمن بلد مجاور لبلاد الحرمين الشريفين ومع ذلك معظم اليمنيين يجدون مسألة الحج مسألة معقدة في إجراءاتها وترتيباتها وكلفتها المالية".

وتابع ان "النظام السعودي لم يكفه الموارد الضخمة والهائلة من النفط وظل يتعامل مع بيت الله كمورد مالي".

وقال السيد الحوثي ان "من يطلقون على أنفسهم ألقاب خادم الحرمين هم يستغلون الحرمين الشريفين للحصول على أموال هائلة جداً ولابتزاز الناس".

ولفت الى ان"التوجه السياسي للنظام السعودي يهبط بكل شعائر الحج تحت سقف توجهه السياسي الذي لا يعزز الأخوة الإسلامية ولا يرسخ الموقف الإسلامي من أعداء الأمة".

وقال قائد حركة انصارالله ان" النظام السعودي اعتقل حجاجا من بلدان متعددة وهم يؤدون شعائر الحج وهم في الديار المقدسة"، منوها الى ان " السيطرة على مكة لا تعطي أي جهة مشروعية التصرف كما يحلوا لها و ليس للنظام السعودي شرعية في قيوده وإجراءاته الظالمة والخاطئة التي تعيق أكثر المسلمين عن أداء فريضة الحج".

واكد السيد الحوثي ان "القيود التي يفرضها النظام السعودي والإجراءات الظالمة والمخاطر الأمنية تدخل كلها تحت عنوان الصد عن المسجد الحرام".