الإعلام العبري يزعم كشف مكان وجود محمد الضيف

العالم- فلسطين

وقالت قناة "i24 NEWS " العبرية نقلا عن هذه المصادر إن "الضيف لم يتم العثور عليه في مستشفى ناصر وليس في المجمع الطبي الذي نقل إليه المصابون في الهجوم ولا حتى في مجمع المدرسة التابعة لأونروا".

واضافت نفس المصادر في تصريحاتها أن "الضيف نقل إلى نفق تحت الأرض".

وأشارت القناة العبرية نقلا عن المصادر ذاتها أن "مروان عيسى بعد اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في شهر مارس الماضي نقل إلى نفق"، وفق "روسيا اليوم".

هذا، ويواصل الجهاز الأمني الإسرائيلي بكافة أصنافه التدقيق والفحص لمعرفة إن نجحت عملية الاغتيال السبت الماضي أم لا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت 13 يوليو أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس.

من جهتها نفت حركة حماس مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي التي تصنف كمنطقة آمنة في جنوب قطاع غزة أدى إلى استشهاد 90 شخصا.