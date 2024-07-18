1000 أمر استدعاء..غالانت صادق على استدعاء طلاب الحريديم للتجنيد

العالم - الاحتلال

وقال غالانت أنه سيتم إرسال الطلبات على ثلاث دفعات في الأسابيع المقبلة، مع خروج الدفعة الأولى يوم الأحد مع أول 1000 طلب.

وذكر غالانت أيضًا أن خطة الاستدعاء لدورتي التجنيد المقبلتين سيتم تحديدها وفقًا لاستجابة الحريديين في دورة التجنيد القادمة.

ووافق غالانت اليوم (الخميس) على توصية الجيش بإصدار أوامر أولية لتجنيد اليهود المتدينين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وبناءً على ذلك، ستبدأ يوم الأحد الجولة الأولى من حوالي 1000 أمر أولي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا. ومن المتوقع إصدار اوامر تجنيد إضافية في الأسابيع المقبلة.

هدف التجنيد المعني للعام المقبل هو 4800 من الحريديين، وهذا أيضًا في إطار التشريع المتوقع في الكنيست.