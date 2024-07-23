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اليمن.. العدوان الإسرائيلي ورد صنعاء المرتقب

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الأوساط الرسمية والسياسية في اليمن أن الهجوم العدواني الإسرائيلي على محافظة الحديدة لن يثني القوات اليمنية عن مواصلة عملياتها المساندة لفلسطين، متوعدة بالمزيد من التصعيد والرد على هذا الاعتداء. 

العالم - المشهد اليمني

هذا وتصعد صنعاء مؤخرا من عملياتها العسكرية في إطار جبهة دعم غزة، وتفرض رسم معادلة جديدة في مسار المعركة التي تشهد تحولا كبيرا مع نجاح الجيش اليمني في قصف أهداف مهمة بعمق الكيان الإسرائيلي.

الى ذلك قال السيد عبدالملك الحوثي ان استهداف العدو الإسرائيلي للمازوت والديزل الذي يجلبه التجار لبيعه للمواطنين هو هدف استعراضي بهدف مشاهد النيران المشتعلة ويأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني.

ضيوف الحلقة:

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبدالغني الزبيدي

الكاتب والاعلامي اليمني محمد القاعدي

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