رسالة من مسؤولين إسرائيليين سابقين إلى الكونغرس..نتنياهو محتال

العالم - الاميركيتان

وتصف الرسالة نتنياهو بأنه "تهديد وجودي"، وكذلك بأنه "مهتم بأنانية ببقائه السياسي ويتحمل المسؤولية الوحيدة عن الفشل في هزيمة حركة حماس في الحرب الحالية في غزة"، كما سلطت الضوء على المشاكل القانونية المستمرة التي يواجهها نتنياهو، بما في ذلك أنه متهم بالرشوة والاحتيال.

ومن بين أكثر من 30 موقعا، هناك 5 مسؤولين كبار سابقين من جهاز المخابرات (الموساد)، كان من بينهم المدير المتقاعد للجهاز تامير باردو، ورئيسان سابقان للجيش "الإسرائيلي" وقائمة واسعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والقانونيين ورجال الأعمال الآخرين.

وجاء في الرسالة: "على مدى عقود، ظل نتنياهو يحرض الإسرائيليين ضد بعضهم البعض، مما أضر بنسيجنا، وألحق ضررا كبيرا بقدراتنا الدفاعية، وتآكل اقتصادنا، ودمر مكانتنا الدولية".

وأضافت أن "نتنياهو يضر بشدة بمصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال نهجه في هذه الحرب، مما يؤثر سلبا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه ويعرض إسرائيل للخطر بشكل أكبر".

وتم بعث الرسالة يوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ودعا باردو، مدير الموساد السابق، الكونغرس الشهر الماضي إلى سحب دعوة نتنياهو، واصفا الدعوة بأنها "خطأ فادح".

وكتب أحد الموقعين الآخرين، وهو ألون بينكاس، الذي شغل من قبل منصب القنصل العام لـ"إسرائيل" في نيويورك، أن نتنياهو يزور واشنطن ويتحدث إلى الكونغرس من أجل "إيذاء بايدن وتحويل إسرائيل إلى قضية خلافية حزبية أكبر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتم إرسال رسالة مماثلة في يناير/ كانون الثاني إلى رئيس الكيان ورئيس البرلمان الإسرائيلي للمطالبة بإقالة نتنياهو من منصبه.

يذكر أنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحدث أمام الكونغرس من قبل رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، في حين هددت مجموعة متزايدة من الديمقراطيين بمقاطعة الخطاب.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز في بيان: "بنيامين نتنياهو مجرم حرب، لا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، ولن أحضر بالتأكيد".

وفي مارس/آذار، دعا شومر، أحد أقوى حلفاء "إسرائيل" في الكونغرس، نتنياهو إلى الاستقالة وإجراء انتخابات جديدة في في كيان الاحتلال.