حماس: تصريحات نتنياهو بأن حماس تعرقل اتفاق التبادل لا أساس له من الصحة

العالم-فلسطین

وقال الرشق في تغريدة عبر قناته على "تلغرام": "ما صدر عن رئاسة الوزراء (الإسرائيلية) بأن حماس هي من تمنع التوصل إلى اتفاق، كلام فارغ، لا أساس له من الصحة. نتنياهو هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام التوصل لاتفاق".

وأضاف: "الوسطاء يعلمون تماما أن حماس أبدت مرونة وإيجابية، وفتحت الطريق للتوصل لاتفاق وتجاوزت العقبات الإسرائيلية".

وشدد الرشق على أن "حماس رحبت بما ورد في قرار مجلس الأمن، وبما تضمنه خطاب بايدن، من نقاط تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وصفقة تبادل، بينما لم يوافق نتنياهو عليهما".

وأكد القيادي في "حماس" أن "نتنياهو يكذب بكلامه عن موافقته على المقترح (الإسرائيلي) كما هو، وعن تعديلات قدمتها حماس، العالم كله يعرف أن نتنياهو وضع مطالب وشروطا إضافية لم تكن قد وردت في الورقة (الإسرائيلية نفسها)، ولم ترد في كل المقترحات التي قدمها الوسطاء في كل جولات المفاوضات.. وما حدث في لقاء روما الأخير يؤكد ذلك".

وفي بيان صدر عن مكتبه، ادعى نتنياهو أن "إسرائيل لم تغير أو تضيف أي شروط على المخطط المطروح، بل على العكس، حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا ولم تستجب للمقترح الأصلي".