لاعب التايكواندو الايراني آرين سليمي يتقلد ذهبية الوزن فوق 80 كغم بالاولمبياد

العالم - ايران

ففي منافسات يوم السبت وهو الرابع والأخير من مسابقة التايكواندو للألعاب الأولمبية في باريس 2024، فاز آرين سليمي في نهائي وزن فوق 80 كغم بنتيجة 2-1 على منافسه البريطاني كادن كونينغهام الحاصل على بطولة أوروبا 2-1.

في الدور الاول فاز سليمي على الاوزبكي نيكيتا رافالوفيتش، الحاصل على الميدالية الفضية العالمية 2-0 ، وفي الدور ربع النهائي فاز على المكسيكي كارلوس سانسورس، المصنف الثاني عالمياً والحاصل على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين عالميا بنتيجة 2-1.

وفي الدور نصف النهائي تغلب سليمي على الكرواتي إيفان سابينا، صاحب المركز الثالث في التصنيف الأولمبي وحامل الفضية والبرونزية عالمياً، بنتيجة 2-1 .

وبذلك يكون اعضاء فريق التايكواندو الايراني المشارك في الاولمبياد والمؤلف من لاعبين ولاعبتين قد احرزوا ميداليات جميعهم.

وكان المصارع امير حسين زارع قد نال الفضية ايضا في وزن 125 كغم اثر خسارته النزال يوم السبت امام الجيورجي غنو بيتراشفيلي 10-9.

وبلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 10 ميداليات؛ 3 ذهبية و 5 فضية و 2 برونزية.

تقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم وآرين سليمي في التايكواندو رجال وزن فوق 80 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وامير حسين زارع بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو سيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو سيدات وزن تحت 49 كغم.