سفير ايران ببغداد: الرد على إغتيال هنية حاسم ويختلف عن الردود السابقة

العالم - إيران

وأشار سفير إيران لدى بغداد الى رد ايران على الكيان الصهيوني انتقاما لدماء رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، اسماعيل هنية وقال: "رد الفعل الإيراني على اغتيال الشهيد هنية سيتم في الوقت المناسب".

وأكد آل صادق في حوار مع شبكة الرشيد: "عملية الوعد الصادق كانت استعراضاً للقوة، لكن العملية المقبلة ستكون باستخدام القوة، وبإذن الله سيكون الرد الإيراني حاسماً".

وأشار الى السجايا الأخلاقية للشعب العراقي و أضاف: الكرامة والتسامح والتوجه الأخلاقي من السمات البارزة للشعب العراقي.

وفي إشارة إلى مسار العلاقات الدبلوماسية بين طهران وبغداد، تحدث السفير عن زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى العراق والتي ستكون زيارته الأولى للخارج، وقال: “العراق بلد كبير ومهم وجار ولنا حدود طويلة مع هذا البلد”.

وتابع: نحن نخطط حاليا لزيارة رئيس الجمهورية الى العراق. وتأتي هذه الرحلة في اطار الدور الذي يلعبه العراق؛ حيث لعب دورا مهما في حل مشاكل إيران مع الدول المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتستمر جهود بغداد لتطبيع العلاقات مع الأردن ومصر وبعض الدول الأخرى.

وعن دور المقاومة الاسلامية والعمليات التي تنفذها، أكد السفير الايراني ان جماعات المقاومة حرة ومستقلة في أي عمل.

ولفت الى العلاقات العميقة والمتجذرة مع العراق، كما اضاف اننا أصدقاء وإخوة مع الأكراد.مشددا ان الأكراد الذين لم تتلوث أيديهم بالدم يمكنهم العودة إلى إيران إذا أرادوا. وتطرق الى الإعمال العدائية للصهاينة ضد إيران وقال: لدينا وثائق تثبت أن الإسرائيليين استخدموا أراضي منطقة كردستان العراق ضد إيران.

وفي معرض إشارته الى العلاقات بين إيران والولايات المتحدة أكد: ليست لدي أي علاقة مع السفير الأمريكي.