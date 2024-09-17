إصابة سفير إيران في بيروت مجتبي اماني بانفجار جهاز 'بیجر'

العالم – إيران

,أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الكيان الاسرائيلي فجر بواسطة تقنية عالية أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد لمقاومين من "حزب الله" في أكثر من منطقة في لبنان.

وحسب المعلومات فإن الأجهزة الـلاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع شرقي لبنان وفي الجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وقالت وكالة أنباء لبنان إن "العدو الإسرائيلي اخترق أجهزة بايجر محمولة للاتصالات وفجرها عبر تقنية عالية".

وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه الإذاعة الرسمية للاحتلال أن وزير الحرب يوآف غالانت وقيادة المنظومة الأمنية أجروا مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.