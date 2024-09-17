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لبنان.. وقفة احتجاجية رفضا لإجراءات الأونروا العقابية بحق الموظفين الفلسطينيين

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اعتصاما للتعبير عن الرفض الشعبي للإجراءات العقابية التي اتخذتها الأونروا بحق الموظفين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم الوطني امام مكتب الوكالة في بيروت.

العالم _ مراسلون

وقال عضو المجلس السياسي لحركة حماس في لبنان مشهور عبدالحي لقناة العالم: جاء الشعب الفلسطيني من كل مخيمات لبنان ليقول كلمته لهذه الوكالة كفى ظلما وقفى اجحافا وتعسفا بحق الموظفين بسبب انتمائهم.

وكانت بعض الدول المانحة قد تمويلها للوكالة بعد اتهام الكيان الصهيوني الوكالة بأنها تضم افرادا شاركوا في عملية طوفان الاقصى.

وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا كانت قد اعدت قبل 4 اشهر مراجعة مستقلة للامم المتحدة أكدت فيها أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم اي أدلة على ارتباط اي من موظفي الاونروا بحركات المقاومة في فلسطين.

أكد المشاركون على ان الضغوطات الغربية والاسرائيلية على وكالة الأونروا تهدف الى تجريد الوكالة من مهامها لحماية اللاجئين الفلسطينيين.

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