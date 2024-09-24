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عراقجي یجتمع مع وزيرتي خارجية اليابان والمكسيك في نيويورك

عراقجي یجتمع مع وزيرتي خارجية اليابان والمكسيك في نيويورك
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع وزيرتي الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" والمكسيكية "أليسيا بارسينا"، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

العالم - ايران

وأعربت كاميكاوا خلال هذا اللقاء عن تعازيها بحادث منجم الفحم في طبس.

وقد وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي"، إلى مطار "جون إف كينيدي"، في نيويورك مساء الجمعة 21 أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى عراقجي في الأيام الماضية بنظراء أجانب ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا واليابان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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