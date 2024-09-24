اردوغان من نيويورك: الاحتلال يمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين

العالم - الأميركيتان

وصرح أردوغان بأن "هناك دولا تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود "إسرائيل" بالأسلحة سرا وهذا يعتبر نفاقا".

واضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- علينا أن نمد يد المساعدة لشعب غزة الذي يعاني من ظروف معيشية ستزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء.

- سنتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان إعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة.

- علينا إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة بتحالف إنساني كما تم إيقاف هتلر قبل عقود.

- نقف إلى جانب الشعب اللبناني ودولة لبنان التي تتعرض للاعتداء وسنقف إلى جانب أصحاب الحق حتى النهاية.