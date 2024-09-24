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اردوغان من نيويورك: الاحتلال يمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين

اردوغان من نيويورك: الاحتلال يمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

القى اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته من خلال مشاركته في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤكدا في قوله "إن الحكومة "الإسرائيلية" تمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين ".

العالم - الأميركيتان

وصرح أردوغان بأن "هناك دولا تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود "إسرائيل" بالأسلحة سرا وهذا يعتبر نفاقا".

واضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- علينا أن نمد يد المساعدة لشعب غزة الذي يعاني من ظروف معيشية ستزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء.

- سنتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان إعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة.

- علينا إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة بتحالف إنساني كما تم إيقاف هتلر قبل عقود.

- نقف إلى جانب الشعب اللبناني ودولة لبنان التي تتعرض للاعتداء وسنقف إلى جانب أصحاب الحق حتى النهاية.

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