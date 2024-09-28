قاليباف يين جرائم الكيان الصهيوني ويجدد دعم ايران الكامل لجبهة المقاومة

العالم - ايران

وقال قاليباف في هذه الرسالة، إن الهجمات الواسعة على منطقة ضاحية بيروت واستهداف الشعب المظلوم في لبنان، بعد الإبادة الجماعية الوحشية في غزة، تدل على طبيعة الوحشية وإرهاب الدولة وتجاهل جميع قوانين حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني السفاح.

وأضاف، إن مجلس الشورى الإسلامي في إيران لا يكتفي بإدانة هذه الأعمال الوحشية بشدة، بل يعتبر استمرار مثل هذه الأعمال اللاإنسانية كارثة ضد الإنسانية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع، للأسف، يشهد العالم استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال دون أي حدود أخلاقية أو إنسانية، في ظل الصمت المخزي لمن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.

واضاف، إن مجلس الشورى الإسلامي، يدين جرائم الكيان الصهيوني المزيف والغاصب، ويعلن دعمه الكامل لجبهة المقاومة وعلى رأسها السيد حسن نصر الله.

واختتم بالقول، بالتأكيد، وعد الله: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» سيتحقق، وسيكون محور المقاومة وحزب الله المنتصر الحتمي في هذه المعركة. ومجدداً، نعلن تضامننا مع الشعب اللبناني الشريف والشجاع، ونترحم على أرواح شهداء محور المقاومة، ونسأل الله تعالى الصبر والأجر للعائلات المكلومة، والشفاء العاجل والكامل للجرحى، والنصر والعزة المتزايدة لمقاتلي جبهة المقاومة.