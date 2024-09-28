قائد الثورة: على جميع المسلمين الوقوف بكل امكانياتهم مع شعب لبنان وحزب الله

العالم - ايران

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الاسلامية :

إن قتل الناس العزل في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الكلب الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأثبت مرة اخرى قصر نظر وغباء سياسة قادة الكيان الغاصب.

ان العصابة الاجرامية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تعتبر من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لايمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة وتدميرها. والآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان.

على المجرمين الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر من أن يلحقوا ضرراً كبيراً بالبنية القوية لحزب الله في لبنان. كل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه. مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي.

لم ينس شعب لبنان أنه في يوم من الأيام، كان جنود الكيان الغاصب يسيطرون على طول الطريق إلى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع ساقهم وجعل لبنان عزيزا وفخورا.

واليوم ايضا سيجعل لبنان العدو المعتدي الخبيث والشقيَّ يندم على فعلته.

من الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بكل امكانياتهم مع شعب لبنان وحزب الله الشامخ وأن يساعدوه في مواجهة الكيان الغاصب والظالم والشرير.

والسلام على عباد الله الصالحين

السید علي خامنئي

2024/9/28