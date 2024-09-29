شاهد.. تظاهرات غاضبة في مختلف أنحاء العالم تندد باغتيال السيد نصرالله

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ففي رام الله وسط الضفة الغربية، خرج الفلسطينوين للتنديد باغتيال سيد المقاومة وللتضامن والإسناد للبنان وغزة. ورددوا شعارات تؤكد حتمية الثار من الاحتلال واستمرار المقاومة.

وفي ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية، غرب العاصمة عمّان، احتشد الأردنيين، للتنديد باغتيال السيد نصر الله وعدد من قيادات الحزب، واستمرار العدوان على لبنان وفلسطين.

وحمل الاردنيون صور نصر الله رددوا شعارات تدعم لبنان والمقاومة وتطالب بالثأر لدمائه ودماء الشهداء والرد على جريمة الاغتيال.

وفي سوريا، اقامت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب مجلس عزاء لروح الشهيد القائد، اكد خلال المعزين استمرار نهج الشهيد السيد بتحرير القدس وازالة الكيان المحتل عن الوجود.

والى المغرب، حيث نظم نشطاء مغاربة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تؤكد ان المقاومة لن تموت.

وفي مدينة اسطنبول التركية، طالب حشد كبير من المواطنين الأتراك بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، ودعوا المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاغتيالات بحق قادة المقاومة.

وقال مواطن تركي "نتواجد هنا بعد استشهاد السيد حسن نصرالله، نتواجد هنا من كل الأطياف والجنسيات لنستذكر الشهيد ونؤكد أننا سنسير على طريق المقاومة، جئنا إلى القنصلية الصهيوينة لنقول للاحتلال بانه لن ينتصر على إرادة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ونتمنى ان يتوحد المسلمون في مواجهة هذا العدو الذي يرتكب الجرائم في كل مكان وخاصة في غزة ولبنان لذلك الوحدة ستساهم في كسر هذا العدو المجرم".

وفي ايران هرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن الايرانية، للتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط في غزة وانما في لبنان ايضا. واكد الايرانيون ان المقاومة لا تموت وسنتصر على الكيان الغاصب، مرديين شعارات الموت لاميركا والموت لـ"اسرائيل".