آخر التطورات.. المقاومة تقصف قوة إسرائيلية حاولت التسلل للناقورة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى الوحدات العسكرية تتقدم باتجاه بعض الآليات التي دمرتها المقاومة قبل يومين في هذه يعني المواجهة إلا انها لم تتمكن من سحبها، وهي بقيت على مكانها الذي تتواجد فيه في نفس المكان في منطقة رأس الناقورة.

وأضاف مراسلنا اليوم محاولة لجرافة كبيرة خرجت من موقع راميا باتجاه الأراضي اللبنانية المحررة، وحاولت أن تأخذ من موقع القوات الدولية اليونيفل العاملة في الجنوب اللبناني دريئة لها، إلا أن المقاومة تصدت لها ودمرتها وعمل الاحتلال كونها قريبة جدا كانت إلى بوابة هذا الموقع إلى سحبها الى الداخل.

وأوضح مراسلنا أنه في بلدة"بليدا"، تكررت المشهدية التي يحاول من خلالها جيش الإحتلال أن يتقدم باتجاه المنازل والأماكن داخل هذه البلدة إلا أنه عبثا يحاول ويبقى على أطراف البلدة التي لا تبعد سوى 200 متر عن أقرب نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة.

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