إحتفالات شعبية حاشدة تعم اليمن إبتهاجا بعملية الوعد الصادق2

العالم – خاص بالعالم

مثل بقية الشعوب العربية والاسلامية الحرة. خرجت جموع من اليمنيين الى الشوارع العامة لمباركة وتأييد عملية الوعد الصادق الثانية التي ضربت اهدافا اسرائيلية في عمق الاراضي المحتلة حققت اهدافها بنجاح وخلطت الاوراق وأربكت العدو في اطار نصرة فلسطين والثأر لجرائم الاغتيال التي نفذها الكيان الصهيوني.



فيما شهدت صنعاءا صباحا تظاهرة اكاديمية بجامعة صنعاء وفعالية تأبينية للسيد حسن نصر الله باركت كلاهما العملية العسكرية الايرانية.



وقال عبد العزيز بن حبتور عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن:"يوم أمس كان عيدا بالنسبة لكل الأحرار في العالم عندما وصلت طلائع الصواريخ الايرانية الى قلب الكيان المحتل وتحول الى أمل كبير لكل المواطنين الأحرار والعرب في محور المقاومة استبشروا خيرا".



وقال عبد الرحمن الجماعي نائب رئيس مجلس النواب اليمني:" نحن على يقين على أن هذا الرد قبل ان ينال مواقع العدو نال من نفسيات أولئك الذين كانوا يتشدقون بأنه لا رد قادم.. فالرد قادم وستتوالى ردود كثيرة".

المواقف الرسمية والشعبية تصاعدت وعبرت عن الفرحة والاستبشار بعملية الوعد الصادق الثانية بالتزامن مع عمليات عسكرية من بقية دول محور المقاومة في صورة تعكس قوة الرد والعزم الذي ازداد لدى المحور في الثأر لدماء الشهداء على رأسهم سيد المقاومة والرد على استمرار المجازر في فلسطين ولبنان.



ويرى مراقبون ان ان الرد الايراني في الاول من اكتوبر يعد خطة مدروسة بتنسيق كامل مع المحور لتحدث هذه العملية متغيرات كبرى تمهيدا لما سيحدث بعدها.

وقال جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن في اليمن:"إن محور المقاومة أمس أثبت أنه وحده واحدة وقرار واحد، وجبهة واحدة في سبيل وقف العدوان على غزة ولبنان، وهذا المحور أثبت أمس بأنه قادر على أن يكون لكل فعل رد فعل، ويكون في مقدمة الجبهة وفي مقدمهة المقاومة".

القوى والمكونات السياسية في صنعاء في مقدمتها المجلس السياسي الاعلى بارك رد الجمهورية الاسلامية واكد حقها في الدفاع وتأديب الكيان المجرم.



واشادت حكومة البناء والتغيير بالعملية ودعت العالم العربي والاسلامي الى البناء على الرد الايراني لتجاوز حالة الصمت واتخاذ مواقف عملية ضد العدو الاسرائيلي.



كما باركت رابطة علماء اليمن هذا الرد واشار المكتب السياسي لانصار الله ان الوعد الصادق تؤكد حقيقة اسناد الجمهورية الاسلامية للقضية الفلسطينية حين تخلت عنها بعض الانظمة العربية والاسلامية.

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