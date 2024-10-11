ميقاتي: قررنا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار

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وقال ميقاتي: “متمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا”، لافتاً إلى أن “حزب الله شريكٌ في الحكومة وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701″، مشيراً إلى “تلقي اتصال من وزير الخارجية الأميركي بشأن جهود وقف إطلاق النار”.

كما صرّح ميقاتي بأن “وزير الخارجية الأميركي أكد في اتصاله ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكداً من جهته، “أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.

من جهة ثانية، رأى ميقاتي أن “الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل جرم مستنكر من طرفنا”، مشدداً أن “سلامة وأمن بلادنا أولويتنا ووقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري”.