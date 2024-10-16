عراقجي لنظيره الفرنسي : نحذر من اي تصعيد صهيوني جديد في المنطقة

العالم - ايران

بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي " جان نويل بارو" آخر التطورات في المنطقة في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء 16 تشرين الاول/ أكتوبر.

وفي هذه المحادثة الهاتفية اكد عراقجي على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على لبنان وحذر من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني في المنطقة.

وفي اشارة الى الوضع المزري للاجئين، دعا وزير الخارجية الايراني الى إزالة العوائق التي يضعها الكيان الصهيوني وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى اللاجئين.

هذا وكان عراقجي قد حذر في الايام الاخيرة في محادثات هاتفية مع مسؤولين أوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة، من أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني، وأعلن استعداد إيران الكامل لرد حاسم ومؤلم يجعل الكيان الصهيوني الغاصب يندم على اي حماقة يرتكبها.