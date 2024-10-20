ملك الأردن يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على غزة ولبنان

العالم - فلسطين

وأكد الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، على "ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع".

وجدد الملك الأردني التأكيد على ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وخفض التصعيد"، محذرا من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

ونبّه الملك الأردني إلى "العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أهمية "الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع".

يأتي ذلك، فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.