كاميرا العالم توثق.. الدمار الذي خلّفه الإحتلال في حارة صيدا جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في حارة صيدا جنوب لبنان مسلطة الضوء على الدمار الحاصل جراء شن الإحتلال ثلاث غارات استهدف بها العدو حارة صيدا وهي المعروفة ببوابة الجنوب.

ولفتت مراسلتنا إلى ثلاث مبان مؤلفة من أربع طوابق استهدفها العدو الاسرائيلي في الليلة الماضية حيث أن جميع ساكني المباني هم من المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال.

وقال الشيخ وسام العيلاني امام مسجد حارة صيدا: العدو الاسرائيلي واهم أنه كان يعتقد أنه من خلال هذه المجازر واستهداف البيئة الحاضنه للمقاومة، أنه يستطيع أن يثني البيئة الحاضنة للمقاومة عن خيارها، ألا وهو التمسك بهذه المقاومة".

وقال صاحب المحال التجارية المدمرة محمد البدري:" لا يوجد في هذا المكان مقاومة ولا غير مقاومة، والحجة هي تدمير ممنهج".



وقال صاحب بناء مدمر زاهر خطيب:" هذا الذي يقولون على أنه سلاح وصواريخ هاهي الأسلحة والصواريخ التي تلاحق الاطفال وشاهدوا هذا المكان كله يحتوي على ألبسة الأطفال والنساء وأدوات مطبخ ولن يتمكنوا من ردعنا".



وأشارت مراسلتنا لأحد المنازل والشقق التي تضررت نتيجة الغارة الجوية العدوانية.

هذا هو بنك اهداف العدو الاسرائيلي الذي يتفاخر به وكل هذا هو نتاج عجزه العسكري في الميدان وفي حربه البرية تسعه شهداء نتيجة هذه الغارة العدوانيه و35 جريحا.

مجازر تدمير وخراب هذه هي الرسالة اليومية من العدوان الصهيوني إلى المدنيين، إما التخلي عن المقاومة، وإما القتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...