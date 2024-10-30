مسؤول أممي: ما رأيته في غزة من دمار يفوق الخيال

العالم - فلسطين

وقال وينسلاند أمام مجلس الأمن الدولي إن هذه المنطقة تشهد "أخطر مرحلة منذ عقود".

وأضاف: "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد، ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".



ومضى وينسلاند يقول: "كل الجهود المبذولة منا جميعا، يجب أن توجه للسماح بخفض تصعيد الوضع ورسم مسار مختلف يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة".



وأعرب عن قلقه من الوضع في قطاع غزة، مؤكدا "الأسبوع الماضي زرت مجددا غزة وما رأيته يفوق الخيال"، واصفا الدمار وإقامة آلاف الأشخاص في أماكن متداعية "ولا مكان لهم يأوون إليه مع اقتراب الشتاء".



وطالب وينسلاند بتغيير جذري لتحسين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه "إسرائيل" أيضا حصارا محكما، داعيا مجددا إلى الإفراج عن الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية.