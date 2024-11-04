مجموعة" حنظلة" تخترق بلدية العاد

العالم - الاحتلال

وبحسب بيان المجموعة المنشور عبر قناة تيليغرام، فقد تمكن المتسللون من سرقة حوالي 3 تيرابايت من المعلومات الحساسة، بما في ذلك المستندات الشخصية للسكان والعقود والمعلومات الجغرافية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن المهاجمين قاموا بحذف بعض المعلومات من الخوادم، مما أدى إلى تعطيل عمليات البلدية.

ونشرت مجموعة حنظلة لقطة شاشة تظهر على ما يبدو إمكانية الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في بلدية العرض. تعرض لقطة الشاشة هذه الملفات والمجلدات التي تحتوي على أسماء محتويات حساسة، مثل "تفاصيل المقيم" و"العقود" و"الخرائط".

وجماعة حنظلة معروفة بأنشطتها ضد أهداف الكيان الصهيوني . وفي الماضي، نفذت هجمات إلكترونية على مواقع حكومية وشركات خاصة.

وفي إبريل/نيسان الماضي، وفي نفس وقت الهجوم الصاروخي الإيراني، أرسلت هذه المجموعة نصف مليون رسالة نصية إلى المستوطنين، تحثهم فيها على معارضة كيانهم .