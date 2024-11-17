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شاهد.. هجمات صاروخية روسية تهز العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكبر هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر تقريبا إذ أطلقت 120صاروخا و 90 طائرة مسيرة في هجوم شامل أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي20 شخصا في كل أنحاء البلاد، اضافة إلى أنها تسبب في أضرار جسيمة لنظام الطاقة.

العالم خاص بالعالم

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عن ليلة جهنمية أسقطت فيها الدفاعات المضادة للطائرات 144 من الصواريخ والمسيرات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت كل أهدافها في هجوم واسع النطاق على البنى التحتية الأساسية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأعلنت شركة 'ديتيك' الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة أن بعض محطاتها للطاقة الحرارية تعرضت 'لأضرار جسيمة'، من دون وقوع إصابات بين موظفيها.

كما قتلت امرأة وأصيب شخصان بهجوم صاروخي على منطقة لفيف غرب البلاد التي نادرا ما يتم استهدافها.

وفي جنوب البلاد، قتل موظفان يعملان في مجموعة 'اوكرنيرغو' في منطقة اوديسا .

فيما أعلنت السلطات المحلية في خيرسون عن مقتل شخصين و اصابة اثنين آخرين في ميكولايف .

ووصلت صواريخ ومسيرات روسية حتى إلى ترانسكارباثيا، وهي منطقة نادرا ما تستهدف في أقصى غرب البلاد، بعيدا عن الجبهة وعلى الحدود مع بولندا والمجر خصوصا.

في الجانب الروسي قتلت صحفية في هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة كورسك، بحسب حاكم الإقليم ،اضافة إلى مدني في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وتخضع أوكرانيا للتحذيرات من الضربات والقصف منذ أسابيع خشية هجوم روسي صاروخي كبير مع اقتراب الشتاء. واستهدفت هجمات سابقة شبكة الكهرباء مما تسبب في انقطاع واسع النطاق للخدمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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