غريب آبادي: الاتحاد الاوروبي ليس مؤهلا لتقديم النصح للآخرين بشأن حقوق الإنسان

العالم-ايران

وقال غريب آبادي، اليوم الجمعة، عقب اللقاء الذي جمعه مع المساعد السياسي لوزير الخارجية مجيد تخت روانجي، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكي مورا في جنيف: أجريت محادثة صريحة مع إنريكي مورا حول مجموعة من المواضيع التي دارت بيننا وكذلك آفاق المفاوضات النووية ورفع الحظر في ضوء التطورات الجديدة.

وأضاف: تم إبلاغ مورا بضرورة توقف الاتحاد الأوروبي عن سلوكه الاناني وغير المسؤول تجاه قضايا وتحديات هذه القارة (اوروبا) والقضايا الدولية.

وتابع غريب آبادي: لا ينبغي لأوروبا أن تعرض مشاكلها وأخطائها، بما في ذلك ما يتعلق بالصراع الأوكراني، من خلال إشراك الآخرين.

واردف مساعد وزير الخارجية: ان أوروبا ليس لديها موقف أخلاقي يسمح لها بتقديم النصح للآخرين بشأن حقوق الإنسان مع السلوك المتواطئ لدولها الثلاث المهمة (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تجاه الإبادة الجماعية في غزة.

واضاف: إن أوروبا نأت بنفسها منذ فترة طويلة عن أن تكون لاعباً فعالاً في القضية النووية الإيرانية بسبب افتقارها إلى روح المسؤولية والثقة بالنفس اللازمة.وأكد غريب آبادي، ان أوروبا بحاجة إلى التعافي الذاتي.

وكتب إنريكي مورا أيضًا عن هذا على منصة اكس: أنه أجرى محادثة صريحة مع مساعدي وزير الخارجية الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. وزعم : "لقد أجريت محادثات صريحة مع مساعدي وزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي وغريب آبادي، بشأن الدعم العسكري الإيراني لروسيا، والذي يجب أن يتوقف، والمسألة النووية التي تحتاج إلى حل دبلوماسي، والتوترات الإقليمية (التي تمنع المزيد من تصعيد التوترات)". بواسطة "كل الأطراف مهمة) وحقوق الإنسان."

يذكر ان مساعدي وزير الخارجية الايراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي التقيا أمس الخميس في جنيف مع إنريكي مورا.

ومن المقرر عقد اجتماع بين مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) في جنيف اليوم الجمعة.

وتأتي محادثات اليوم في جنيف استمرارا للمحادثات التي عقدت في سبتمبر/ايلول الماضي في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تقييم الأوضاع وتبادل الآراء حول سلسلة من القضايا بين إيران وأوروبا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والتريوكا الاوروبية، وتقرر في تلك الاجتماعات أن يجتمع الطرفان مرة أخرى في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.