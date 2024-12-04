شاهد.. هذا ما يخطط له الصهاينة لحسم مستقبل قطاع غزة!!

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ضمن رؤية يمينية متطرفة.. يسعى كيان الاحتلال الصهيوني لحسم مستقبل قطاع غزة عبر عودة الاستيطان إليه وفرض وقائع جديدة قديمة على الأرض برعاية رسمية من حكومة اليمين المتطرف ومنظمات استيطانية على رأسها "نحالا" إحدى أبرز الحركات الاستيطانية الإسرائيلية.

ورأى المختص بالشأن الاسرائيلي "منير الغول"، "ان اليمن الحاكم المتطرف بقيادة سموتريش وبن غفير وغيرهما سيضغط على نتنياهو للموافقة على هذا المخطط أما الموقف الاميركي فكان دوما يرفض اقامة المستوطنات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وذلك حرصا على سمعة اسرائيل على المستوى الدولي هذا الموقف قد يتغير مع وصول الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض اعتبارا من الـ 20 من كانون الثاني القادم".

مخططات استيطانية فضحتها مؤتمرات ودعوات رسمية لإعادة المستوطنين الى قطاع غزة ترعاها المؤسسات العميقة في كيان الاحتلال أحدها تنادي بفكرة الاستيلاء على المنطقة الممتدة من وادي غزة حتى شمال القطاع بغية إخضاعها للسيادة الإسرائيلية والعبث بجغرافيتها عبر إقامة المستوطنات..

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، نادر السلايمة، إنه مشروع قديم مستحدث.. اليوم في محاولات للنيل من اهل غزة بالتالي سيحاول الصهاينة ان يقوموا بهذا المشروع ولو بشكل جزئي لابعاد اهل غزة عن مناطق الشمال وكما هو معروف ان المستوطنة اذا كانت مجهزة لعشرة الاف لا يتواجد بها سوى 500 مستوطن ولكن بالنهاية يطلق عليها اسم مستوطنة".

وفي إطار تجسيد تلك المخططات على الأرض.. أقامت المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة باسم إلي عزة" على مشارف القطاع بالقرب من كيبوتس إيريز مقدمة للانتقال لإقامة ثلاث مستوطنات يهودية..