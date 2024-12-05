تحقيقٌ استقصائي يكشفُ شهاداتٍ لجنودٍ وثَّقوا جرائمهم في غزَّة

العالم - فلسطين

وأكد جندي احتياط خدم في غزة وجود شعور قوي بالانتقام من الجميع لدى الجنود الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة في تحقيق استقصائي نشرته أمس الثلاثاء، إنّها تحققت من صحة أكثر من 120 صورة ومقطع فيديو لحرب الإبادة في غزة نُشرت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر 2024، ومعظمها تم توثيقه بواسطة جنود أو شاركوه علنا عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر للقوات في غزة بعدم تصوير ونشر مقاطع فيديو انتقامية، فإن تلك المواد المصورة استمرت في الظهور على الإنترنت طوال فترة حرب الإبادة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّها حصلت على حصيلة ضخمة من آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي توفر نظرة نادرة ومقلقة عن كيفية تصرف جنود الاحتلال خلال واحدة من أكثر الحروب دموية ودمارًا في التاريخ الحديث.

وتتضمن الفظائع التي توثقها الصور ومقاطع الفيديو، وفق الصحيفة، أعمال تدمير واسعة للمباني السكنية والمدارس، وإحراقها، وأعمال نهب، تترافق مع أجواء احتفالية من قبل الجنود بارتكابها.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور جنودًا "إسرائيليين"، وهم يلتقطون صورًا تذكارية بجانب جثامين الشهداء، ويكتبون شعارات تدعو لإبادة الفلسطينيين، وتهجيرهم من غزة.

ووثق أحد الفيديوهات قيام جنود احتياط من الكتيبة 9208 التابعة للواء النقب بقصف منطقة سكنية في شمال غزة باستخدام قذائف الدبابات ونيران الرشاشات، أثناء انسحاب وحدتهم من هناك أواخر العام الماضي.

وقام أحد الجنود في الوحدة بنشر مقطع فيديو للقصف الذي استمر 4 دقائق عبر فيسبوك، وكتب في عنوانه: "قصف وداعي".

كما قالت الصحيفة، إنها أجرت مقابلات مع 7 جنود "إسرائيليين" حول تجاربهم في غزة، وأظهر ذلك أن فظائع ما ارتكبه الجنود في القطاع لم تكن فقط تصرفات فردية، وإنما في بعض الحالات -مثل إحراق المنازل- كانت بأوامر مباشرة من القادة.

ونقلت الصحيفة عن مايكل زيف (29 عامًا)، وهو جندي احتياط، حيث قال إن "الشعور بالانتقام قوي جدا جدا لدى الجميع".

وأشار إلى أن الجنود استمتعوا كثيرا بحرق البيوت في قطاع غزة، رغم عدم وضوح الغرض العسكري من تفجير البيوت هناك.

وأضاف أن الوحدة التي خدم بها أشعلت النار في 20 منزلًا على الأقل خلال 5 أشهر، مشيرا إلى أن نظام الانضباط الذي يُحمِّل الجنود مسؤولية أعمالهم لم يجر تفعيله.

كما قال جنديان "إسرائيليان" للصحيفة إنهما لن يعودا للخدمة العسكرية في غزة بعد السلوك الذي شهدوه من زملائهم.