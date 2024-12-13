شاهد/ أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

العالم – خاص بالعالم

وزير الطاقة الأوكراني اتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي روسيا باستهداف شبكات الطاقة الأوكرانية، بدورها قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن قتالا عنيفا يدور في محيط مدينة باكروفسك الإستراتيجية شرقي البلاد وسط تقديرات تفيد بأن الجيش الروسي أصبح على بعد بضعة كيلومترات من المدينة.

سلاح الجو الأوكراني أكد أيضا أن العشرات من المسيرات الروسية أطلقت على أوكرانيا أعقبتها رشقات من صواريخ كروز مضيفا أن روسيا أطلقت أيضا صواريخ باليستية من طراز كينجال على مناطق في غرب البلاد.

على الجانب السياسي، يبدو أن واشنطن لا تتخلى عن كييف، إذ أعلنت أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو خمسمائة مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في بيان إن الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لأوكرانيا التي هي بحاجة ماسة إليها، وتعد الشحنة الجديدة من معدات الشحنة الثانية والسبعين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط فبراير الفين واثنين وعشرين

وتشمل الشحنة ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

وكانت أشارت تقارير سابقة لسماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لاستهداف العمق الروسي، قابلته روسيا بتغيير عقيدتها النووية.

فيما يؤكد بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الهدنة ليست هدف لروسيا إذ تسعى الأخيرة إلى سلام شامل بعد تلبية شروطها وتحقيق أهدافها على حسب تعبيره.

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