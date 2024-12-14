شاهد/فيديو لإبنة الشهيد نصرالله يكشف معلومات عن حياته!

العالم- لبنان

وفي تصريحٍ لها عبر إذاعة "النور"، قالت زينب نصرالله: "طالما سكن الطوابق العالية، وكان يتجول بين الناس ويراهم وإن لم يروه..".

واضافت "صح اني ضربوه تحت بالنفق بس هيدا النفق هو معمول خصيصا للحرب كان بس وقل ولا يوم من الايام من 2006 لا وقت شهادته او اذا بدي اقول لا يوم تنان اللي بلشت فيها الحرب الفعلية على لبنان كان نايم السيد تحت الارض..ولا بيت السيد كان عايش فيه يعني إذا بدك تقولي أقل طبقة كانت الطبقة الخامسة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانة هالقدر كان عايش بين الناس كان عايش بطبقات عالية كيف بحرب تموز لما هو مر قال أنه أنا كنت بالضاحية وكنت التقي فيهم بالطبقات العالية نفس الشيء فالسيد أبدا.. يعني هود اللي كان يضلون يحكي أنه ما هو متخبي هو عايش تحت الأرض هو خيفان أبدا أبدا يعني هيدا طبيعة المعركة طبيعة غرفة عمليات بتكون بمكان تحصين عندك وضع حرب بلق ياسو تشبيه نتنياهو صاروخ.

وتابعت " كان ينزل يعمل تحت الأرض مجلس مصغر وتحصين واجب الشرعي الإنسان كيف إذا كان قائد أنه يحافظ على حياته لا خوف وهو عشاق شهادة وهو طالب شهادة فبس بحب أنه العالم تعرف أنه لا هو كان عايش بينتكم ونيالهم اللي كانوا جيرانه ومش عارفين فيه وكتير بعدان يمكن إن شاء الله بينحكى بهذه المواضيع أنه هو كان يظهر وكان يشوف الناس بس الناس هي اللي ما كانت تشوفه".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، زفت السبت 28 ايلول/سبتمبر 2014 ، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والذي انتقل إلى جوار ربه شهيداً عظيماً وقائداً بطلاً، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء.