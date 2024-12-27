شاهد/ مطار صنعاء يستأنف رحلاته في اليوم التالي من القصف الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وقال يحيى السياني نائب وزير النقل والاشغال اليمني:" نؤكد على جهوزيتنا باستئناف الرحلات واليوم أقلعت الرحله وهناك رحلات حسب الجدول، وسيستمر العمل والتحدي ونحن مستمرون في هذا النضال".

العدوان الاسرائيلي استهدف المطار اثناء تواجد الكثير من المواطنين الذين كانوا في استقبال وتوديع ذويهم فكانت الحصيله اربعة شهداء و 20 جريحا من الابرياء. اثار الدماء تشير الى وحشية الاعتداء وارادة اليمنيين فهذا احد المواطنين الذين شهدوا الواقعة وتأجلت رحلة قريبهم العلاجية عاد اليوم لتوديعه دون ان يتراجع او يخضع عن موقفه .

وقال خالد الشايف مدير عام مطار صنعاء الدولي:" تم التعامل مع المسافرين وحقائبهم بمهنية عالية والاجراءات تتم بحسب المعايير والاشتراطات الدولية وهناك بدائل نحب أن نؤكد أنه لدى إدارة المطار خطة لأسوء الإحتمالات سواء في التجهيزات أو على مستوى مبنى الترحيل".

الخسائر التي لحقت بالمطار كانت مادية وفي الارواح لكن الجهات الرسمية كثفت الجهود واعادت الجاهزية للمطار دون تأخير تلافيا لتعطيل المواطنين وتخفيفا لمعاناتهم وردا على العدوان بشكل عملي . مع تفعيل خطط بديلة واستحدثات لمواجهة اي طارىء.



إدانات شعبية ورسمية ودولية للاعتداء على الاعيان المدنية والمنشأت الخدمية في اليمن و التي تنافي القانون الدولي والانساني ومطالبات لارساء معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء مع التاكيد على المضي في اسناد ودعم غزة حتى وقف العدوان الاسرائيلي عليها.

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