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صحيفة عبرية.. 82,700 'إسرائيلي' غادروا الكيان المحتل في 2024

صحيفة عبرية.. 82,700 'إسرائيلي' غادروا الكيان المحتل في 2024
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن عدد "الإسرائيليين" الذين غادرو الكيان المحتل خلال عام 2024 بلغ نحو 82 ألفا و700 شخص.

العالم _ فلسطين المحتلة

وكشف المكتب المركزي "الإسرائيلي" للإحصاء في مستهل العام الجديد، عن مغادرة عدد غيرعادي من "الإسرائيليين" للكيان الاسرائيلي خلال عام 2024 في ظل الحرب الدائرة، بحسب ما ورد في بيانات صدرت اليوم الثلاثاء.

كما سلط التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، الضوء على ميزان الهجرة الدولية في الكيان المحتل، وهو الذي يقيس الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى هذا الكيان اللقيط، وأولئك الذين يخرجون منه.

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وقد بلغ ميزان الهجرة بحلول نهاية عام 2024، سالب 18 ألفا و200 شخص، بما يعكس تسجيل خسارة صافية في عدد السكان، تأتي مدفوعة في المقام الأول بهجرة "الإسرائيليين" إلى الخارج، بحسب الصحيفة.

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