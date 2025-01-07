مظاهرات في طرابلس اثر كشف ترتيبات لقاء الوزيرة المنقوش بكوهين+فيديو

العالم - ليبيا

وأفادت (روسيا اليوم) نقلا عن مراسلها في ليبيا، بأن أهالي بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس "أشعلوا النيران في الإطارات وأغلقوا طريق الشط الحيوي في طرابلس احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل"، وذلك على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش، التي اعترفت فيها أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هو من نسّق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين عام 2023".

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وطالب المتظاهرون "بإسقاط الحكومة بعد كشف المنقوش بأن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي تم بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية".

وحسب مراسل (RT)، شدد المتظاهرين على أن "القانون الليبي يجرم التواصل مع أي شخص مرتبط بالكيان الإسرائيلي"، مطالبين النائب العام "باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت في أغسطس من عام 2023 أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا في نفس الشهر في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية حينها نجلاء المنقوش.

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وذكرت الصحيفة أن الاجتماع جاء "بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن "إسرائيل" وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

وعلى خلفية اللقاء أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإقالة المنقوش رسميا وإحالتها للتحقيق.

وأكد الدبيبة أن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.