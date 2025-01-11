شولتس: الولايات المتحدة تحاول تدمير الديمقراطية

العالم _ أوروبا

وأكد شولتس متحدثا في مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، أنه من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

وأضاف المستشار: "إننا نعيش في وقت تعمل فيه قوى معينة في أمريكا عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب. إنه وقت لا نستطيع أن نجزم فيه بكيفية تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة".

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كما وصف المستشار، الأوقات الحالية بأنها "خطيرة للغاية" لأن هناك أشياء تحدث كان من غير الممكن تصورها قبل بضع سنوات، أو حتى بضعة أشهر أو حتى أسابيع.

ولم يذكر شولتس على وجه التحديد من يقصد بـ "بعض القوى في الولايات المتحدة"، لكن البيان جاء بعد أقل من يومين من حديث كبير بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني. وخلال ذلك دعا ماسك مرة أخرى المواطنين الألمان إلى التصويت لصالح حزب البديل لألمانيا في الانتخابات المقبلة، لأنه في رأيه، حزب البديل لألمانيا فقط هو القادر على إنقاذ ألمانيا.

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وفي وقت سابق، وصف إيلون ماسك، عبر منصة التواصل الاجتماعي X، المستشار الألماني بأنه "مبتذل" وقال إنه سيخسر الانتخابات العامة في بلاده.

قبل ذلك، أعرب ماسك، عن اعتقاده بأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، سيحقق فوزا "ملحميا" في الانتخابات المقبلة في ألمانيا. وشدد على أن هذا الحزب وحده بالذات يستطيع إنقاذ ألمانيا.